شرطة عجمان تضبط عصابة انتحل أفرادها صفة رجال الأمن

تمكن رجال التحريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على 5 أشخاص من الجنسية العربية بعد انتحالهم صفة رجال الأمن ومحاولة سرقة شخصين من الجنسية الآسيوية في منطقة الجرف بالقرب من السوق الصيني.



> وأوضح المقدم عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن غرفة العمليات في شرطة عجمان تلقت بلاغا من شخص آسيوي يفيد بتعرض أصدقائه لمحاولة سرقة من قبل خمسة أشخاص من الجنسية العربية بعد أن ادعوا بأنهم من رجال الشرطة حيث قاموا بأخذ محافظهم وتفتيشها واعادتها وأثناء ذلك قام أحد الآسيويين بالاتصال بالشرطة للتأكد منهم فما كان منهم إلا أن فروا هاربين بإستخدام مركبة كانوا يستقلونها دون تمكنهم من السرقة.



> وأشار المقدم المطروشي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وبالبحث والتحري تمكنوا من ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الجريمة وإنتحالهم صفة رجال الأمن وإرتكابهم عددا من جرائم السرقة سابقا .. مؤكدا أنه وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة.



> ودعا أفراد المجتمع إلى الحرص والوعي وعدم الانصياع لأي دعوة مشبوه للإيقاف والتفتيش ما لم يتم التأكد من هوية من يدعي أنه رجل أمن عن طريق طلب بطاقته العسكرية التي تؤكد ذلك .. لافتا إلى أن شرطة عجمان لن تتهاون مع منتحلي صفة رجال الأمن أو غيره ممن يمارسون نشاطا إجراميا أيا كان.



> وكشف المقدم عبدالله سيف المطروشي أن عدد قضايا انتحال صفة رجال الأمن بلغت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم 4 قضايا.