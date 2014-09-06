البدء فى تسيير 15 أتوبيس نقل جماعي مزودة بخدمة الانترنت تربط بين أكتوبر وزايد

تبدأ محافظة الجيزة في تسيير 15 أتوبيسا للنقل الجماعي كمرحلة أولى مزودة بخدمة الانترنت (wifi ) وشاشة تلفزيون لمشاهدة القنوات الفضائية وشاشة ” ليد” لعرض خط السير الكترونياً خلال رحلة الذهاب والعودة .

وقال الدكتورعلى عبد الرحمن محافظ الجيزة فى تصريحات له اليوم إن الخطوط الجديدة تربط بين مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد بميدان الجيزة وجامعة القاهرة وشارع جامعة الدول العربية وميدان لبنان .

وأضاف أن الاتوبيسات الجديدة تعمل على 3 خطوط ويبلغ طول الرحلة 30 كم يستفيد منها سكان مناطق اكتوبر وزايد والهرم والمهندسين ومنطقة المنيب بحي جنوب ، مشيراً إلى ان سعر تذكرة الرحلة 2,5 جنيه ، وهو السعر المألوف للمواطنين مقابل خدمات متميزة يستمتع بها الراكب خلال رحلته ، وأوضح أن الاتوبيسات مزودة بكاميرات لمراقبة السائق والطريق ، وتبدأ مهمتها منذ انطلاق الرحلة من الموقف حتى نهايتها ، كما تضم مكينة للتذاكر لتسهيل مهمة السائق للحصول على رسوم الركوب وجهاز ال G.B.S لتتبع خط سير الاتوبيس ، وأكد على السعي بكل ما يمكن بذله من جهود لإتاحة وسيلة مريحة للنقل الجماعي .

من جانبه ، أكد اللواء محمد صدقي رئيس جهاز النقل الجماعي بالجيزة أن كل خط من الخطوط الجديدة يضم 5 سيارات سعة 26 راكبا ، يبدأ الخط الأول رقم 106 من ميدان الجيزة – الشيخ زايد – جامعة مصر ، والخط الثاني 107 يعمل من هضبة الأهرام – ميدان الرماية – شارع الهرم – ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – عرابي – جامعة الدول العربية – ميدان لبنان ، اما الخط الثالث رقم 108 يبدأ من المنيب – الدقي – امبابة – الكورنيش – الوراق .

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