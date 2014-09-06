أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البدء فى تسيير 15 أتوبيس نقل جماعي مزودة بخدمة الانترنت تربط بين أكتوبر وزايد

Google+ Print
البدء فى تسيير 15 أتوبيس نقل جماعي مزودة بخدمة الانترنت تربط بين أكتوبر وزايد البدء فى تسيير 15 أتوبيس نقل جماعي مزودة بخدمة الانترنت تربط بين أكتوبر وزايد

الدكتورعلى عبدالرحمن، محافظ الجيزة

تبدأ محافظة الجيزة في تسيير 15 أتوبيسا للنقل الجماعي كمرحلة أولى مزودة بخدمة الانترنت (wifi ) وشاشة تلفزيون لمشاهدة القنوات الفضائية وشاشة ” ليد” لعرض خط السير الكترونياً خلال رحلة الذهاب والعودة .

وقال الدكتورعلى عبد الرحمن محافظ الجيزة فى تصريحات له اليوم إن الخطوط الجديدة تربط بين مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد بميدان الجيزة وجامعة القاهرة وشارع جامعة الدول العربية وميدان لبنان .

وأضاف أن الاتوبيسات الجديدة تعمل على 3 خطوط ويبلغ طول الرحلة 30 كم يستفيد منها سكان مناطق اكتوبر وزايد والهرم والمهندسين ومنطقة المنيب بحي جنوب ، مشيراً إلى ان سعر تذكرة الرحلة 2,5 جنيه ، وهو السعر المألوف للمواطنين مقابل خدمات متميزة يستمتع بها الراكب خلال رحلته ، وأوضح أن الاتوبيسات مزودة بكاميرات لمراقبة السائق والطريق ، وتبدأ مهمتها منذ انطلاق الرحلة من الموقف حتى نهايتها ، كما تضم مكينة للتذاكر لتسهيل مهمة السائق للحصول على رسوم الركوب وجهاز ال G.B.S لتتبع خط سير الاتوبيس ، وأكد على السعي بكل ما يمكن بذله من جهود لإتاحة وسيلة مريحة للنقل الجماعي .

من جانبه ، أكد اللواء محمد صدقي رئيس جهاز النقل الجماعي بالجيزة أن كل خط من الخطوط الجديدة يضم 5 سيارات سعة 26 راكبا ، يبدأ الخط الأول رقم 106 من ميدان الجيزة – الشيخ زايد – جامعة ، والخط الثاني 107 يعمل من هضبة الأهرام – ميدان الرماية – شارع الهرم – ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – عرابي – جامعة الدول العربية – ميدان لبنان ، اما الخط الثالث رقم 108 يبدأ من المنيب – الدقي – امبابة – الكورنيش – الوراق .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية