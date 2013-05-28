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الشئون العربية تناقش ميزانية تمويل مبانى الخارجية فى الموازنة العامة للدولة

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الشئون العربية تناقش ميزانية تمويل مبانى الخارجية فى الموازنة العامة للدولة الشئون العربية تناقش ميزانية تمويل مبانى الخارجية فى الموازنة العامة للدولة

بدأت لجنة الشئون العربية والأمن القومى فى مناقشة موازنة صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية فى الموازنة العامة للدولة 2013 – 2014 ،وقال النائب سعد عمارة وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع ان الموازنة المقدمة بها ارقام ومبالغ كثيرة غير مفسرة ولا يوجد فيها تفاصيل عن مكان صرفها وطالب عمارة ممثلين الخارجية بالرد على المجلس فى اى جهة صرفت هذة الاموال.

وانتقدت السفيرة مريم ميخائيل رزق بالقطاع المالى بوزارة الخارجية عدم المام النواب بطريقة مناقشة الموازنات وطالبتهم باخذ دورة تدريبية فى المحاسبة وقالت فيها ان اللى يقعد معانا يبقى الناس اللى فاهمة حسابات واللى فاهم قانون يقعد فى لجنة بتناقش قانون.

واضطر الدكتور سعد عمارة لإنهاء الجلسة وذلك لعدم وجود ردود تفصيلية حول الأرقام الموجودة فى الموازنة الخاصة بالهيئات الخدمية بمبانى الخارجية.

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