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“الفنون التطبيقية” تقترح تحويل مقرات “الوطني” المنحل إلى مراكز تجارية للشباب

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“الفنون التطبيقية” تقترح تحويل مقرات “الوطني” المنحل إلى مراكز تجارية للشباب “الفنون التطبيقية” تقترح تحويل مقرات “الوطني” المنحل إلى مراكز تجارية للشباب

صورة أرشيفية للحزب الوطني المنحل

اقترح الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية ببنها بتحويل مقرات وأبنية الحزب الوطنى المنحل بالقاهرة والمحافظات والتى تقدر اسعارها بالملايين إلى مراكز تجارية يتم تأجيرها للباعة الجائلين والشباب لحل مشكلة المحلات العشوائية واستغلال الباعة الجائلين للشوارع بشكل يشوه الصورة الجمالية لمصر.
> كما اقترح عميد الكلية بتحويل المقر الرئيسى للحزب الوطنى والذى تم حرقه عقب ثورة 25 يناير إلى اكبر مركز تجارى عالمى للشباب والبسطاء بشكل يجعله مزارًا لراغبى الشراء وحلا لإزمة الباعة الجائلين فى ميدان التحرير بشرط تأجيره للبسطاء وليس لكبار رجال الاعمال،لافتًا إلى انه اذا استجابت لذلك الاقترح سيكون له مردود انساني واجتماعي كبير.

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