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خطة لتفعيل النشاط الصيفى فى المدارس بتعليم الفيوم

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خطة لتفعيل النشاط الصيفى فى المدارس بتعليم الفيوم خطة لتفعيل النشاط الصيفى فى المدارس بتعليم الفيوم

قامت الإدارة العامة للخدمات التربوية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بوضع خطة عاجلة للأنشطة والأندية الصيفية بمدارس المحافظة .

عقد جمال عبد الحليم مدير عام الخدمات التربوية اجتماعًا ضم جميع موجهى الأنشطة العموم والأوائل ، وضم مديرى إدارات الخدمات التربوية لوضع خطة للأنشطة الصيفية بجميع المدارس خلال الفترة الصباحية بالأجازة الصيفية ، كما تم اختيار عدد من المدارس لعمل أندية صيفية بعدد من المدارس شملت أنشطة الكمبيوتر والتربية الفنية والتربية الرياضية والموسيقية والمكتبات والصحافة والمسرح والتربية الزراعية والتربية الاجتماعية .

وأكد جمال عبد الحليم مدير عام الخدمات التربوية أن هذا الصيف سيشهد طفرة كبيرة فى الأنشطة بعد تفاعل الجميع مع الخدمات التربوية ، مشيرًا إلى إنه سيتم تفعيل وحدة رعاية الطلاب الموهوبين والسعى لاكتشاف الموهوبين من الطلاب فى جميع المجالات والأنشطة المختلفة بهدف الاعتناء بهم وتنميتهم بصورة أوسع وفتح الكثير من المجالات لهم لتنمية هذه المواهب.

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