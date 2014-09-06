قبول طلبات العمل بـ6 مهن بالكويت الأحد

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة ستبدأ، الأحد، في قبول طلبات راغبي العمل بـ6 مهن فنية وإدارية بالكويت.

وأضافت أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بالوزارة (3 شارع يوسف عباس مدينة نصر- القاهرة)، مرفقا بها السيرة الذاتية وشهادات الخبرة، وصورة المؤهل في موعد أقصاه أسبوع.

ولفتت الوزيرة إلى أن المهن المطلوبة مهندس ميكانيكا تكييف، وكهرباء، وميكانيكا صحي وحريق، خبرة من 10 إلى 15 سنة، ومراقب أعمال تكييف، وكهرباء، وصحي وحريق خبرة من 7 إلى 10 في المقاولات الالكتروميكانيك.

وتابعت أن المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية بالكويت طلبت من الوزارة توفير احتياجاتها من العمالة على المهن المطلوبة، وسيتم تحديد موعد مقابلة الراغبين في وقت لاحق على ضوء الأوراق المقدمة، بحيث يكون المتقدم للعمل مؤهلا جيدا وذا خبرة في المهن المطلوبة، مشيرة إلى أن الراتب حسب الخبرة.