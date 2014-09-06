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وفد من وزارة الإسكان والبنك الدولى يتفقدان اليوم مشروعات الإسكان بأسوان

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وفد من وزارة الإسكان والبنك الدولى يتفقدان اليوم مشروعات الإسكان بأسوان وفد من وزارة الإسكان والبنك الدولى يتفقدان اليوم مشروعات الإسكان بأسوان


> يصل أسوان اليوم وفد من وزارة الإسكان والمرافق والبنك الدولى فى زيارة لمحافظة أسوان لمتابعة المشروعات السكنية بها
> يضم الوفد كلًا من المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق،وحسام الدين إمام العلاقات العامة بالوزارة،وماريا هوى سميس خبيرة في دعم وسياسات الإسكان ومديرة برنامج تمويل الإسكان العالمى،و غادة أحمد وحيد محلل تمويلى وتنمية القطاع الخاص.
> يشمل برنامج الوفد لقاء مع محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى وتفقد مشروعات الإسكان بمدينة نصر النوبة ودراو ومنطقة الصداقة بمدينة أسوان،

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