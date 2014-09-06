لهذه الأسباب تفوق بياف على موريكس دور

رغم الأقاويل التي سرت بتوقع فشل مهرجان "بياف" كونه أتى بعد يوم من حصول مهرجان "الموريكس دور"، إلا أن التوقعات أتت لصالح مهرجان "بياف" الذي أقيم على واجهة بيروت البحرية في منطقة "الزيتونة باي" في بيروت وبمواكبة حصرية لمحطة "ام تي في" اللبنانية و "أغاني"، واستطاع المخرج كميل طانيوس أن ينقل صورة رائعة عن المهرجان، ولعل اختيار المكان كان مناسباً جداً ولمصلحة المهرجان ما عكس صورة إخراجية لاحظها المشاهدون على شاشة التلفاز.

الأسباب التي جعلت "بياف" يتفوق على "الموريكس دور" هو البرنامج المختصر، وتكريمه لشخصيات من مختلف المجالات، وعدم الإطالة في التصريحات، فأتت كلمات المكرمين مختصرة وكلها صبت في العمل على ضرورة دعم الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه وعودة الأسرى المعتقلين من صفوفه.

الحفل كان ناجحاً بامتياز، مع الجوائز التي أعطيت لشخصيات من مختلف أنحاء الوطن العربي، وكان أول الواصلين النجم المصري حسين فهمي الذي سرق الأضواء برفقة زوجته السعودية الأصل، والتي قليلاً ما تظهر في الإعلام.

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