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استطلاع: 30% من الإسرائيليين يفكرون بجدية في الهجرة

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أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية الثانية، السبت، أن 30% من الإسرائيليين يدرسون بجدية الهجرة، إذا أتيحت لهم الفرصة ذلك في أعقاب العدوان على غزة.

وقالت القناة إنها بادرت لإجراء هذا الاستطلاع بعد مرور أكثر من 10 أيام على انتهاء الحرب لتعرف تداعياتها على قدرة تحمل الجمهور، حيث بدت الصورة قاتمة فلم يعد ترك إسرائيل خيانة وطنية كما كانت توصف سابقاً بل فرصة أخرى للحياة.

وأجرت القناة لقاءات مع إسرائيليين هاجروا إلى دول أوروبية أعربوا فيها عن سعادتهم بهجرتهم من إسرائيل، وأنه لا يمكن أن يكون الخوف والتوتر والضيق الاقتصادي قدرهم إلى الأبد فيما سعى بعضهم لتنظيم حملات هجرة جماعية.

وتطرقت القناة لأغنية عبرية جديدة بعنوان «برلين»، والتي يدعو أصحابها إلى الهجرة من إسرائيل إلى برلين، في 2014 ،بدل الهجرة المعاكسة، التي شهدتها برلين إبان الحرب العالمية الثانية.

وجاء في كلمات الأغنية أن أجداد اليهود قدموا لإسرائيل ليس حباً للصهيونية بل خوفاً من الموت على يد النازية في حين انعكست الآية اليوم فالهجرة من إسرائيل لبرلين تأتي خوفاً من الموت أيضاً.

وأظهر الاستطلاع أن 6% من الإسرائيليين غيروا نظرتهم لمن يرغب في الهجرة، فلم تعد تلك النظرة سلبية كما كانت في الماضي في حين بقيت هذه النظرة لدى 3% فقط من الإسرائيليين.

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