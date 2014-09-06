أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام – هل تعلم كم مرة فقد حسام غالي الكرة أمام السنغال

Google+ Print
بالأرقام – هل تعلم كم مرة فقد حسام غالي الكرة أمام السنغال بالأرقام – هل تعلم كم مرة فقد حسام غالي الكرة أمام السنغال

الإخفاق في السيطرة على مجريات الأمور يحدث حين يفقد المنتخب الكرة كثيرا.. وقد لعب حسام غالي دور البطولة في هذا الشق خلال لقاء السنغال.

غالي كان أكثر لاعبي منتخب مصر فقدا للكرة، بل وأكثر من فقد الكرة على مستوى الفريقين، الفراعنة والسنغال نفسه.

20 مرة كان عدد التمريرات الخاطئة من غالي خلال الـ90 دقيقة التي قاد فيها خط وسط الفراعنة.

وكما يظهر، في المركز الثاني على مستوى فقد الكرات كان باسم محمد صلاح لاعب وسط تشيلسي.

لكن دور حسام غالي في وسط منتخب ، يجعل فقدانه للكرة بالطبع أكثر تأثيرا في النتيجة التي انتهت بخسارة بهدفين نظيفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية