بالأرقام – هل تعلم كم مرة فقد حسام غالي الكرة أمام السنغال

الإخفاق في السيطرة على مجريات الأمور يحدث حين يفقد المنتخب الكرة كثيرا.. وقد لعب حسام غالي دور البطولة في هذا الشق خلال لقاء السنغال.

غالي كان أكثر لاعبي منتخب مصر فقدا للكرة، بل وأكثر من فقد الكرة على مستوى الفريقين، الفراعنة والسنغال نفسه.

20 مرة كان عدد التمريرات الخاطئة من غالي خلال الـ90 دقيقة التي قاد فيها خط وسط الفراعنة.

وكما يظهر، في المركز الثاني على مستوى فقد الكرات كان باسم محمد صلاح لاعب وسط تشيلسي.

لكن دور حسام غالي في وسط منتخب مصر، يجعل فقدانه للكرة بالطبع أكثر تأثيرا في النتيجة التي انتهت بخسارة المنتخب بهدفين نظيفين.