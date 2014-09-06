بالأرقام - الظهير الأيسر فتحي.. غير موجود

صفر عرضية صحيحة.. صفر محاولة على المرمى.. و17 مرة فقد فيها الكرة.. هذا ما جناه منتخب مصر من مشاركة أحمد فتحي كظهير أيسر أمام السنغال.
عانى منتخب مصر من إخفاق فتحي في مركز الظهير الأيسر خلال لقاء السنغال الذي انتهى بخسارة الفراعنة بهدفين من دون رد.
فتحي نجح كارتكاز، وكقلب دفاع في الخط الخلفي، وكظهير أيمن..
لكن كظهير أيسر، منتخب مصر لم يستفد تماما من وجوده، خاصة على الصعيد الهجومي.
فأحمد فتحي لعب ركلة ركنية، وعرضية يتيمة طوال الـ90 دقيقة أمام السنغال. وحتى تلك العرضية اليتيمة لم تكن صحيحة، ولم تصل للاعب من فريق الفراعنة.