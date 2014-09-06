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رونالدينيو ينتقل إلى المكسيك

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رونالدينيو ينتقل إلى المكسيك رونالدينيو ينتقل إلى المكسيك

أعلن رئيس نادي كيريتارو المكسيكي أوليجاريو فاسكيس ألدير التعاقد مع النجم البرازيلي رونالدينيو، الذي فاز مع منتخب بلاده بمونديال 2002.

وأشار النادي، في بيان نشر على موقعه الالكتروني، إلى أن اللاعب وقع عقدا لمدة موسمين مقبلين.

وقال رئيس النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "يسعدني أنه اعتبارا من اليوم أن النجم رونالدينيو بات أحد لاعبينا. انضم ليدعم صفوف نادي كبير، الجماهير تستحق هذا الأمر".

ويأتي انضمام رونالدينيو إلى صفوف كيريتارو في نهاية الفترة التي يسمح للأندية المكسيكية خلالها بالتعاقد مع لاعبين.

واضطر كيريتارو للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب الخمسة، الأوروجوائي دييجو جوستافينو، بما يسمح لرونالدينيو بالانضمام إلى صفوفه.

وسعى كلوب أمريكا للتعاقد مع النجم البرازيلي خلال الساعات الماضية، لكن كيريتارو حسم الصفقة لصالحه.

يشار إلى أن النجم البرازيلي بدأ مشواره الاحترافي في صفوف جريميو ومنه انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ثم برشلونة الإسباني ومنه إلى ميلان الإيطالي ثم فلامينجو وأتلتيكو مينيرو.

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