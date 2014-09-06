أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رودريجيز ' المتواضع ' أكثر الرجال جاذبية لعام 2014

Google+ Print
رودريجيز ' المتواضع ' أكثر الرجال جاذبية لعام 2014 رودريجيز ' المتواضع ' أكثر الرجال جاذبية لعام 2014

تصدر اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز، الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف، قائمة "الرجال الأكثر جاذبية" في العالم لعام 2014 ، وفقا لمجلة (بيبول) الأمريكية الصادرة باللغة الإسبانية.

وأجرت المجلة التي وضعت صورة اللاعب الشاب على غلاف أحدث أعدادها، مقابة مع زوجته دانيلا اوسبينا التي أشارت إلى أنه "رجل جذاب وكامل" وأكثر ما يعجبها فيه هو "شخصيته".

فيما أكدت والدة رودريجيز، ماريا ديل بيلار روبيو في تصريحات للمجلة على أن "أهم ما يميز ابنها هو التواضع".

وسطع نجم اللاعب الكولومبي، 23 عاما، عبر تألقه مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 ، مما دفع ريال مدريد للحصول على خدماته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع