رودريجيز ' المتواضع ' أكثر الرجال جاذبية لعام 2014

تصدر اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز، الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف، قائمة "الرجال الأكثر جاذبية" في العالم لعام 2014 ، وفقا لمجلة (بيبول) الأمريكية الصادرة باللغة الإسبانية.

وأجرت المجلة التي وضعت صورة اللاعب الشاب على غلاف أحدث أعدادها، مقابة مع زوجته دانيلا اوسبينا التي أشارت إلى أنه "رجل جذاب وكامل" وأكثر ما يعجبها فيه هو "شخصيته".

فيما أكدت والدة رودريجيز، ماريا ديل بيلار روبيو في تصريحات للمجلة على أن "أهم ما يميز ابنها هو التواضع".

وسطع نجم اللاعب الكولومبي، 23 عاما، عبر تألقه مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 ، مما دفع ريال مدريد للحصول على خدماته.