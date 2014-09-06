لبيب يطالب المحافظين بالانتهاء من توصيل المرافق للمدراس

طالب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء للمدارس والفصول الدراسية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال لبيب، في تصريحات صحفية، السبت، إنه يتابع مع المحافظين الاستعداد لعام الدراسي، فضلا عن بحث ما تم إنجازه لصيانة والانتهاء من الإنشاءات الجديدة بالمدارس الممولة من المنحة الإماراتية، وعددها 100 مدرسة بتكلفة 550 مليون جنيه، مضيفا أنه على اتصال دائم بالوزراء المعنيين للتعاون في إنهاء إدخال المرافق لتلك المدارس، خاصة أن 90 مدرسة منها ستعمل مع بداية العام الجديد.

وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق مع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، لسرعة الانتهاء من تجهيز المدارس لاستقبال التلاميذ القدماء والجدد، من خلال صيانة المقاعد والنوافذ وتغيير الزجاج وطلاء الفصول وصيانة دورات المياه وإعدادها، بما يتفق مع المعايير الصحية، والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض، بالاتفاق مع الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة .

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير الملاعب بالمدارس، لمزاولة التلاميذ للأنشطة الطلابية وزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس وخارجها، وطلاء الأسوار ومشاركة التلاميذ في رفع المستوي الجمالي لمدارسهم، مشددا على أهمية إعادة رصف وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس حتى يتمكن التلاميذ من الوصول لمدارسهم في سهولة ويسر .

وطلب الوزير من المحافظين متابعة وصول الكتب المدرسية وإزالة أي معوقات تواجه التلاميذ وأولياء أمورهم، والتأكد من استعدادات المديريات والإدارات التعليمية لتوفير الأعداد اللازمة من المدرسين والعاملين والإداريين ومديري المدارس، لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وشدد على أهمية توفير التغذية المدرسية للتلاميذ بالمحافظات التي تقرر أن يبدأ فيها توزيع الوجبات على التلاميذ، وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم والزراعة والصحة، لضمان توفير وجبات صحية، وطلب الوزير من المحافظين متابعة توزيع هذه الوجبات خاصة في القرى.