تأجيل محاكمة 86 متهمًا في «أحداث كفر الشيخ» لـ13 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، محاكمة 86 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث عنف قسم أول كفر الشيخ»، لجلسة 13 سبتمبر الجاري، لاستكمال دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشاريين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني، وحضور عمرو محمدأنور، ممثل النيابة وسكرتارية وليد الأعصر ومينا عوض.

وطلب أحد المتهمين في القضية من رئيس المحكمة، المرافعة عن نفسه وتقديم عدد من الأوراق والمستندات لهيئة المحكمة التي تثبت براءته وعدم مشاركته في وقائع القضية.

فرد القاضي عليه قائلاً: «ممكن تسكت القضية كلها فاضل عليها جلسة وهتتحجز للحكم، خلّي المحامي بتاعك يترافع عنك أحسن»، وبعدها صمت المتهم قليلاً ثم جلس فى مكانه داخل القفص الزجاجي».

كانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة، لـ6 من شهود النفي الذين أجمعوا على أنه لا علاقة للمتهمين من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان أو أي فصيل سياسى آخر، وأنهم لم يشاهدوا لحظة القبض على المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، والتخريب العمدي لأملاك عامة، وسرقة المنقولات، ومسدس ميري من مأمور الضبط القضائي، وحيازة أسلحة دون ترخيص، على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.