بالصور.. ضبط 15 من تنظيم الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 15 من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين أثناء اشتراكهم فى مسيرة، ومخالفتهم قانون التظاهر.

والمقبوض عليهم هم طه عبد الحميد محمد 18 سنة ” عامل ” ، ورمضان صلاح محمود 21 سنة ” عامل ” ، وهانى على أحمد 25 سنة ” حاصل على دبلوم ” ، وعبد المعز محمد مصطفى 20 سنة ” طالب ” وشهاب حسنى عباس 18 سنة ” عامل ” ، ومحمد أيمن ربيع 18 سنة ” نجار ” ، ومحمود جمال عبد الرحيم 22 سنة ” طالب ” ، وأحمد محمود إبراهيم 22 سنة ” عامل ” ، وأحمد شعبان عبد الرحيم 20 سنة ” تباع ” ، ورمضان محمد عويس 26 سنة ” فلاح ” ، وجميعهم مقيم قرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس ، ومحمد خالد كمال الدين 21 سنة ” حاصل على دبلوم ” من منطقة البارودية ، وأحمد محمد رجب 24 سنة ” عامل ” مقيم الزاوية ، ومحمد أحمد عبد الحفيظ 50 سنة ” عامل ” ، وعمر جودة كامل 28 سنة ” موظف ” ، وأحمد سعد محمد 34 سنة ” موظف ” وجميعهم مقيم بندر إطسا.

وتحرر عن الواقعة 8634 إدارى ، وأخطرت النيابىة التى تولت التحقيق .