396 ألف و 597 فدان حصيلة الزراعات الصيفية للموسم الحالى بأسيوط

أكد المهندس مصطفى رشدى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على الإهتمام الذى توليه مديرية الزراعة بأسيوط للزراعات والمحاصيل الصيفية من خلال توعية المزارعين وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لزيادة إنتاجية زراعاتهم وبالتالى توفر على الدولة مبالغ كبيرة تنفقها فى إستيراد هذه المحاصيل من الخارج .

وأوضح المهندس مصطفى رشدى انه تم زراعة 196 ألف و743 فدان ذرة شامية خلال الموسم الصيفى الحالى بالإضافة إلى زراعة 81 ألف و534 فدان ذرة الرفيعة و1846 فدان فول سودانى 1201 فدان فول صويا و639 فدان عباد الشمس 1413 فدان سمسم و11 ألف و880 فدان علف و1341 فدان قصب مشيرا إلى ان هناك زيادة ملحوظة فى الزراعات الصيفية لهذا العام عن الأعوام الماضية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى الجهود التى تبذلها مديرية الزراعة لتوعية المزارعين حيث تقوم المديرية بعقد ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الشتوية والصيفية فضلا عن توفير التقاوى عالية الإنتاج من مراكز البحوث الزراعية وشركات التقاوى المرخصة والموثوق بها كما يتم نقل التوصيات الفنية من مراكز البحوث الزراعية للمزارعين كما يتم التوعية الإرشادية للمرأة الريفية عن أهم المشروعات الصغيرة التى يمكن تنفيذها لرفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسرة وتقوم المديرية أيضا بالمرور على الزراعات الصيفية والشتوية والإكتشاف المبكر للإصابة بأية أفات والتوعية بطرق العلاج مع التعرف على أهم المشاكل التى تواجه المزارعين وكيفية وضع الحلول للتغلب عليها حيث يوجد العديد من المراكز الإرشادية فى نواحى محافظة أسيوط لتوعية المزارعين وإيجاد الحلول للمشاكل الزراعية .

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بالجهود التى تبذلها مديرية الزراعة ومدى تأثيرها الفعال على مجتمع المزارعين والذى يعود بدوره بالنفع على المجتمع وزيادة إقتصاد الدولة وتوفير قوتها دون الحاجة لإستيراده من الخارج .