وزير التنمية المحلية يتابع استعداد المحافظات للعام الدراسي الجديد

يتابع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين استعداد محافظاتهم لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال اتصالاته اليومية بينهم ومعرفة ما تم إنجازه لصيانة المدارس والفصول الدراسية والإنتهاء من الإنشاءات الجديدة بالمدارس الممولة من المنحة الإماراتية وعددها 100 مدرسة تبلغ تكلفتها 550 مليون جنيه.

وطلب الوزير من المحافظين سرعة الإنتهاء من توصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء لهذه المدارس بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، مشيراً إلى أنه علي اتصال دائم بالوزراء المعنيين لتعاون في إنهاء إدخال هذه المرافق في مدارس المنحة الإماراتية خاصة وأن 90 مدرسة منها ستعمل مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف لبيب – فى تصريحات صحفية له اليوم السبت – أنه يتم التنسيق مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لسرعة الإنتهاء من تجهيز المدارس لاستقبال التلاميذ القدماء والجدد من خلال صيانة المقاعد والنوافذ وتغيير الزجاج وطلاء الفصول وصيانة دورات المياه واعدادها بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل علي حماية التلاميذ من الأمراض بالاتفاق مع الدكتور عادل العدوي وزير الصحة.

وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً بتوفير الملاعب في المدارس لمزاولة التلاميذ للأنشطة الطلابية وزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس وخارجها وطلاء الأسوار ومشاركة التلاميذ في رفع المستوي الجمالي لمدارسهم .. مشددا على أهمية إعادة رصف وتمهيد الطرق المؤدية إلي المدارس حتي يتمكن التلاميذ من الوصول إلي مدارسهم في سهولة ويسر .

وطلب الوزير من المحافظين متابعة وصول الكتب المدرسية وإزالة أي معوقات تواجه التلاميذ وأولياء أمورهم والتأكد من استعدادات المديريات والادارات التعليمية لتوفير الاعداد اللازمة من المدرسين والعاملين والإداريين ومديري المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول .

وشدد على أهمية توفير التغذية المدرسية للتلاميذ في المحافظات التي تقرر أن يبدأ فيها توزيع الوجبات علي التلاميذ وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم والزراعة والصحة لضمان توفير وجبات صحية ، وطلب الوزير من المحافظين متابعة توزيع هذه الوجبات خاصة في القري .

أ ش أ