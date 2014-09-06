القبض على 4 شباب من أنصار الإخوان عقب مسيرة للجماعة بالمنوفية

تمكن أهالى مدينة الشهداء من القبض على 4 من شباب أنصار جماعة الإخوان عقب مشاركتهم فى مسيرة وإطلاقهم الشماريخ وترديدهم هتافات مناهضة للدولة والقوات المسلحة والشرطة .

وتجمع نحو 50 من أنصار جماعة الإخوان، صباح اليوم السبت، بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء بالمخالفة لقانون التظاهر مرددين هتافات مناهضة للدولة واطلاق الشماريخ والالعاب النارية .

وتمكن الأهالى من تفريقهم فى الشوارع الجانبية عقب تجمعهم لمدة 10 دقائق كما القوا القبض على كلا من أنس خالد جاب الله 18 سنة طالب بكلية الصيدلة مصاب بكدمة بالعين اليمنى ومحمود طارق ناجى 17 سنة طالب ثانوى وشقيقه أنس 19 سنة طالب وعبد الرحمن فوزى الشريف 19 سنة طالب بكلية الحقوق مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وتم تسليمهم للشرطة وتحرير محضر بالواقعة .