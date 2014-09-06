“مصر الخير” تجهز المدينة الجامعية للطالبات بمحافظة سوهاج ضمن مشروع “ابن السبيل”

في إطار مشروع ابن السبيل لمساعدة طلاب المدن الجامعية المغتربين جهزت مؤسسة “مصر الخير ” دورين باحد المبانى بالمدينة الجامعية للطالبات بمحافظة سوهاج لاستيعاب 240 طالبة ، حيث قامت المؤسسة بتجهيز 60 حجرة يقيم بها 240 طالبة بجميع الأدوات والمفروشات مع توفير 120 سريرًا مزدوجًا و240 مكتبًا و240 مرتبة و240 مخدة و60 سجادة و240 “دولاب فردى” بتكلفة 430 الف جنيها، وذلك ضمن مشروع ابن السبيل الذى تتبناه المؤسسة، باعتباره أحد المصارف الشرعية للزكاة، حيث يتضمن دفع مصروفات الإقامة للطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية، وكذلك المصروفات الجامعية، وكذلك تمويل مشروعات تخرج الطلاب المغتربين، ذلك لمن تبعد إقامته عن الجامعة 85 كيلومترا، ومن الأسر محدودة الدخل.

شهد الافتتاح بعد تجهيز المبنى كل من اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ،و العميد مدحت أحمد جمال الدين، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة “مصر الخير” والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج وعمداء الكليات بالجامعة .

وقال العميد مدحت أحمد جمال الدين، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة “مصر الخير”، فى بيان اليوم إنه تم الاتفاق مع جامعة سوهاج بشأن تقديم الخدمات ومساعدة الطلاب، حيث تم تجهيز دورين بالمدينة الجامعية للطالبات وتوفير جميع الأدوات والمفروشات فى الحجرات التى يقيم فيها 240 طالبة على نفقات المؤسسة لافتا الى ان الهدف الأساسى من تجهيز مبنى الطالبات احتواء الفتيات داخل أسوار المدن الجامعية وتوفير الوقت والجهد، حتى يتم لهم متابعة العملية التعليمية بصورة سهلة ومريحة دون عناء، واستيعاب أكبر عدد من الطالبات لتخفيف العبء على الأسر غير القادرة.

وأوضح العميد مدحت جمال الدين، أن المؤسسة تعمل فى 5 برامج، التعليم، والصحة، والبحث العلمى، والتكافل، ومناحى الحياة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق فى مشروع ابن السبيل مع 22 جامعة، وتم توقيع بروتوكولات مع 10 منها، موضحا أن من المستهدف رعاية اكبر عدد ممكن من الطلاب ، خلال عام 2014/2015 فى الجامعات، وأنه فى حال قيام الدولة بدفع مصروفات المدينة الجامعية للطلاب ستقوم المؤسسة بمساعدة الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بتبنى مشروع ابن السبيل الخاص بمساعدة الطلاب المغتربين والمقيمين فى المدن الجامعية، بعيدا عن محل إقامتهم بمسافة لا تقل عن 85 كيلومترا، حيث تقوم المؤسسة، بالتنسيق مع المدن الجامعية لتقديم الدعم اللازم لطلاب العلم، بعد التأكد من استحقاقهم للدعم والمساعدة، من خلال الأبحاث الاجتماعية بالتنسيق مع الجامعات.