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ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإعادة بيعها بأوراق مزورة بالمنوفية

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإعادة بيعها بأوراق مزورة بالمنوفية ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإعادة بيعها بأوراق مزورة بالمنوفية

صورة أرشيفية

ألقت مباحث المنوفية القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيارات والتلاعب فى أوراقها وإعادة بيعها.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا تفيد بقيام كلا من سالم مرسى محمود 39 سنة مدرج اجراميا ومطلوب ضبطه فى 3 أحكام وقضية نصب ومحمد نبيل أحمد 40 سنة ومقيم ميت سراج مدرج جنائيا وسبق إتهامه فى 21 قضية ومطلوب التنفيذ فى 20 حكم ومصطفى محمد الاسمر 45 سنة صاحب معرض سيارات بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة وشراء السيارات من متحصلات السرقة والتلاعب فى أوراق ترخيصها وإعادة بيعها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الاول والثانى وبحوزتهما سيارتين مبلغ بسرقتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

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