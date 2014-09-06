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الحماية المدنية تسيطر علي حريق شب في مخلفات بشارع التليفزيون في الأقصر

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الحماية المدنية تسيطر علي حريق شب في مخلفات بشارع التليفزيون في الأقصر الحماية المدنية تسيطر علي حريق شب في مخلفات بشارع التليفزيون في الأقصر

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر من السيطرة علي حريق شب في كمية كبيرة من القمامة والمخلفات بأرض فضاء بشارع التلفزيون قبل أن تنتقل النيران إلي المنازل المجاورة .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بالسيطرة علي حريق شب في مخلفات وقمامة بأرض فضاء بشارع التلفزيون تبلغ مساحتها نحو ألف متر ملك المواطن هارون جرجاوي هارون وذلك قبل أن تنتقل النيران إلي المنازل المجاورة .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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