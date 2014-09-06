واشنطن: داعش تهدد أمريكا وأوروبا

وصف أحد المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة حملة جوازات السفر الأوروبيين الذين يقاتلون في صفوف “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق وسورية يشكلون بالخطر الداهم على البلدان التي ينتمون منها.

ووفقًا لأجهزة المخابرات، فإن “داعش” جذبت نحو ألفي مقاتل أوروبي خصوصاً بسبب وجودها القوي على شبكة الإنترنت.

وقال ماتيو أولسن المسؤول عن المركز القومي لمكافحة الإرهاب في لقاء مع الصحافيين بالقرب من واشنطن إن “التهديد هو نسبيا مداهم لأوروبا”.

وعُمد إلى تعزيز التعاون بين وكالات المخابرات الأميركية ونظيراتها الأوروبية على أمل تعقب المقاتلين الذين تخشى بعض الدول الأوروبية من تصديرهم التطرف بعد عودتهم من سورية والعراق.

ونظرًا الى عددهم المرتفع، فإن المقاتلين الأوروبيين هم أكثر خطراً من المقاتلين الأميركيين الذين يبلغ عددهم حوالي العشرة في صفوف “الدولة الإسلامية”، وفق تقديرات “البنتاغون”.

ومن ناحيته، قال نيكولاس راسموسن مساعد أولسن إن “الطلبات التي ترسلها واشنطن الى العواصم الأوروبية لتزويدها بالمعلومات يُردّ عليها بشكل أسرع حالياً”، في إشارة إلى تقدّم في التعاون بين أميركا وأوروبا في مجال الاستخبارات، عما كان عليه قبل عام.

وأضاف ان “الأبواب فتحت لنا على مصراعيها. لم نعد بحاجة أن نستجدي المعلومات”.

أ ف ب