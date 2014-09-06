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تصاميم أنيقة من Rebecca Minkoff وJason Wu لصيف 2015

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تصاميم أنيقة من Rebecca Minkoff وJason Wu لصيف 2015 تصاميم أنيقة من Rebecca Minkoff وJason Wu لصيف 2015

السبت 06-09-2014 12:19

في اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة في نيويورك كان الستايل الخفيف والمريح المناسب لأجواء الصيف حاضراً بقوة على عروض المصممين، والذين كان من أبرزهم Rebecca Minkoff وJason Wu.

في عرض المصمم Jason Wu شاهدنا العديد من الفساتين والتنانير القصيرة الرائعة التي زينت العرض بأناقتها وبساطة تصاميمها، وقد أعجبنا بالفساتين البراقة التي ظهرت في هذا العرض، و فستاني السهرة الطويلين اللذين ختما العرض.

أما في عرض المصممة Rebecca Minkoff فقد شاهدنا سهولة التصاميم الصيفية، حيث استخدمت المصممة خامة قطنية جميلة، وزينت عرضها بإكسسوارات رائعة كالقبعات والحقائب الصيفية الجميلة، ولكن مفاجأة العرض هي النظارات ثلاثية الأبعاد التي وزعت على حضور العرض لكي يرتدوها خلاله فكانت حركة فريدة ومبتكرة.

شاهدي معنا ماذا قدم كل من Rebecca Minkoff وJason Wu، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي