نقل مصابي حادث «مدرعة الزعفرانة» لمستشفى الشرطة بالعجوزة

قررت وزارة الداخلية نقل الضابط والمجندين الستة المصابين في حادث انقلاب مدرعة شرطة تابعة لقوات الأمن المركزي بالزعفرانة، لمستشفي بالعجوزة لتلقي العلاج.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المدرعة كانت في مهمة أمنية لتمشيط المنطقة الحدودية بطريق «الزعفرانة – الكريمات»، وانقلبت بمنطقة الكيلو 50 بالقرب من دير الأنبا أنطونيوس الأثري.

فيما أكد الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إن الإصابات عبارة عن كسور متفرقة بالمصابين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الشرطة بالعجوزة.