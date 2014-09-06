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هولندا تلغي تحذيرات السفر إلي مصر

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هولندا تلغي تحذيرات السفر إلي مصر هولندا تلغي تحذيرات السفر إلي مصر

وزير السياحة – هشام زعزوع

أعلنت  وزارة السياحة، عن تعديل  الخارجية الهولندية  تحذيرات السفر الخاصة بمصر تعديلًا إيجابيًا، وخففت تحذيرات السفر إلي القاهرة، و الجيزة، و شرم الشيخ بجنوب سيناء (شمال شرق )، والغردقة ومرسى علم (شرق مصر) والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل (جنوب البلاد) .

وبلغ عدد السائحين الوافدين إلي مصر من هولندا نحو 44.2 ألف سائح في الفترة من يناير الماضي، حتي أبريل ، مقابل 84.4 ألف سائح عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

وأضافت وزارة السياحة المصرية في بيان صحفي ، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والسياحة بمصر، في إظهار الصورة الحقيقية لمجريات الأمور في المقصد السياحي المصري، خاصة مع بوادر الاستقرار السياسي وما تتمتع به المقاصد السياحية من أمن وأمان.

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