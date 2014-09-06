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بنك ليبيا المركزي: إعفاء مصر من رد وديعة بقيمة 2 مليار دولار «شائعة»

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فنّد مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي له، السبت، الشائعات، التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت بأن مجلس النواب الليبي قام بإعفاء من وديعة خاصة بالمصرف.

وذكر البيان أن الوديعة التي تم إيداعها في البنك المركزي المصري منذ عامين كانت بقيمة 2 مليار دولار، مؤكدًا أنه لا صحة للأخبار المنشورة المنشورة بهذا الشأن.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أكد في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الليبية، أن هذه الوديعة قابلة للسحب بعد خمس سنوات، وأن الهدف منها خلق انتعاشة في الاقتصاد المصري الذي يعد ضامنًا لاستقرار الاقتصاد الليبي.

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