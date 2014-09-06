استئناف نظر دعوى تطالب بتجريم شعار «يسقط حكم العسكر» اليوم

تستأنف محكمة الإسكندرية الابتدائية، السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، لمطالبتهم بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار «يسقط حكم العسكر»، بعد تأجيلها الجلسة السابقة للاطلاع على القضية.

كان طارق محمود، أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، لمطالبتهم بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار «يسقط حكم العسكر»، سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج.

وطالب طارق محمود، المحامي، في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهددًا للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية، مستهدفًا في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش.

جاء في الدعوى التي حملت رقم 834 لسنة 2014 أنه «دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعـد ثورتي25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصري، على ترديد هذا الشعار، في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصري، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً على الجيش المصري»، كما ورد في الدعوى.