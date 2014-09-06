«الثقافة» تزود مكتبات كنائس أحرقت بالمنيا وقنا بعد فض رابعة بألوف الكتب

قالت وزارة الثقافة، مساء الجمعة، في بيان، إنها زودت مكتبات كنائس في جنوب البلاد بأكثر من 8000 كتاب بعد تعرض هذه الكنائس العام الماضي لأعمال تخريب وحرق على أيدي متشددين.

وقال صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة في البيان إنه انتهى من أعمال تزويد مكتبة كنيسة مار جرجس في محافظة المنيا «بعدد 5300 كتاب لكبار كتاب وأدباء مصر... بعد أن تعرضت الكنيسة للتدمير والحرق على يد عناصر إرهابية العام الماضي».

وأضاف أنه زود مكتبتي الكنيستين الإنجيليتين في محافظة المنيا ومكتبة دير رئيس الملائكة ميخائيل في محافظة قنا بثلاثة آلاف كتاب ضمن خطة وزارة الثقافة «لدعم الأنشطة الثقافية والتنويرية التي تقوم بها مكتبات الكنائـس في صعيد مصر».

وقال البيان إن القيمة التقديرية لهذه الكتب تجاوزت 100 ألف جنيه.