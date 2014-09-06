ندوة لـ«النور» بكفر الشيخ حول الاستفادة من قش الأرز

نظمت أمانة حزب النور بمحافظة كفر الشيخ ندوة زراعية تحت عنوان «الاستخدام الأمثل لقش الأرز بدلاً من حرقة» وذلك في عزبة «أنطون يادس» التابعة لمركز بيلا.

حضر الندوة الدكتور سعد زكريا الجداوي الأستاذ بكلية الزراعة بكفر الشيخ وعضو اللجنة المركزية الزراعية للحزب على مستوى الجمهورية والدكتور خالد الدمرداش الباحث بمركز البحوث الزراعية، قسم بحوث القمح والدكتور محمد العزب عضو مجلس الشورى السابق وحمدى سراج الدين أمين حزب النور ببيلا.

وأوضح الدكتور سعد زكريا خطر حرق قش الأرز وغيرها من مخلفات المحاصيل مما يؤدى إلى تلوث البيئة ويترتب على ذلك جملة من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان والماء والنبات.

وتناول «زكريا» بالشرح طرق وكيفية الاستفادة من قش الأرز إذا حول إلى سماد عضوي وأنه يوفر 30% من الكيماويات التي تصرف في الأرض، وكذلك طرق تحويله إلى علف للمواشي به أعلى نسبة بروتين.

وتكلم الدكتور محمد العزب عن مسؤولية الإرشاد الزراعي والخلل الذي يعم الجمعيات الزراعية وعدم توعيتهم للفلاحين.

فيما تحدث الدكتور خالد الدمرداش عن أهمية زراعة القمح والمواعيد المناسبة لزراعته وطرق الرى الصحية ونسبة الأسمدة التي توضع للحصول على أفضل إنتاجيه للمحصول مؤكدًا أن خلط المبيدات يعطى مادة سامة لإنسان والحيوان.

شارك في الندوة كل من إبراهيم عبدالستار أمين الحزب بقطاع «أ» ومحمد عجلان سكرتير عام القطاع ومحمد عبدالنبى مبروك، مسؤول الوحدات المحلية بالقطاع، وأحمد عبدالستار أمين اللجنة الزراعية بالقطاع «ب».