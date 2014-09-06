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اليوم.. استئناف محاكمة 86 متهما في أحداث شغب قسم كفر الشيخ

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تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، محاكمة 86 متهماً بقضية أحداث العنف التي دارت أمام قسم أول كفر الشيخ، وتستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد استمعت إلى 6 من شهود النفى الذين اجمعوا على أنه لا علاقة للمتهمين من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان أو أي فصيل سياسى آخر، وأنهم لم يشاهدوا لحظة القبض على المتهمين.

وقال الشاهد جابر محمد رمضان، إن المتهمين محمد عبدالرحمن وإبراهيم عبدالرحمن، ليس لهما علاقة بالأحداث، ولا ينتميان إلى تنظيم جماعة الإخوان.

ونفى الشاهد جمعة حسن جمعة، مشاركة المتهم محمد أمين سلامة في التظاهرات، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي، وأن قوات الشرطة ألقت القبض عليه أثناء تواجده بالمصادفة بالقرب من مسرح الأحداث.

وقال الشاهد محمد أحمد عبدالمجيد «سائق»، خال أحد المتهمين إنه لم يشاهد واقعة الضبط، ولكن المتهم ذهب لشراء كيس دم من مستشفى كفر الشيخ، وليس له انتماء سياسي، ولم يشارك في أي مسيرة للإخوان.

وقال الشاهد جابر محمد، مدرس، إنه مصاب بمرض السرطان، وتم حجزه بالمستشفى، وأرسل أبناء شقيقته لشراء أكياس دم، مضيفا أنهم لا ينتمون للإخوان، وقدَّم شهادات طبية تفيد بذلك.

وأكد جمعة حسن صياد، إنه يعرف المتهم الثاني أمين سلامة، وإنه ليس له أي انتماء سياسي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، والتخريب العمدي لأملاك عامة، وسرقة المنقولات، ومسدس ميري من مأمور الضبط القضائي، وحيازة أسلحة دون ترخيص، على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.

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