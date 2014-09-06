اليوم.. استئناف محاكمة «خط الصعيد» وعصابته

تنظر محكمة جنايات أسوان، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم السبت، محاكمة المتهم ياسر عبد القادر أحمد، الشهير بـ«الحمبولي»، والمعروف إعلاميًا بـ«خط الصعيد»، ونجله حشمت، وأفراد تشكيلهما العصابي، في قضية سرقة بالإكراه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني، وهشام السطوحي، وأمانة سر رمضان يوسف وعبد الرؤوف مدني.

وكانت الأجهزة الأمنية بالأقصر تمكنت من القبض على ياسر الحمبولي داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك نهاية فبراير الماضي، بعد هروبه من سجن قنا العمومي خلال أحداث الانفلات الأمني، وفتح السجون خلال ثورة يناير، وواصل المتهم نشاطه الإجرامي لمدة 13 شهرا في السرقة بالإكراه، والخطف والتعدي والقتل العمد، حتى سقط في يد الشرطة.