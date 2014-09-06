روبي : تزوجت قبل عام ونصف العام تقريباً من شاب مصري يحمل الجنسية الأميركية

أثار ظهور الفنانة المصرية روبي في حفل زفاف شقيقتها كوكي وهي تضع «دبلة» الزواج فضول الحاضرين، وطغى على تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها لم تعلن من قبل خبر زواجها.

وقالت روبي لـ «الراي»: «تزوجت قبل عام ونصف العام تقريباً من شاب مصري يحمل الجنسية الأميركية، كنت قد تعرفت عليه في مصر، وهو يعمل في مجال الاتصالات ولديه شركة بالخارج وأخرى في مصر، كما أنه لا يحب الشهرة ولا الأضواء».

وعن إخفاء خبر الزواج، ردت: «لم أخفِ الخبر على الإطلاق، بل يعرفه المقربون منّي، ولكن لم تشأ الظروف كي أعلنه في حينها».