انفجار سيارة شرطة أمام مدرسة ببورسعيد

انفجرت سيارة شرطة، فجر السبت، كانت تنتظر أمام مدرسة نبيل منصور الابتدائية بمساكن المنطقة الخامسة بحي المناخ ببورسعيد، وتمكن الأهالي وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار دون إصابات.

كان دوي انفجار شديد سمع بالمنطقة المحيطة بالمدرسة، وخرج علي إثر صوت الانفجار سكان العمارات المجاورة، ورواد مقهي شهير، وسيطروا سريعا علي النيران الناتجة عن الانفجار.

وانتقلت إلى المكان سيارات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، وفرق البحث الجنائي.

وقال شهود عيان إن صبيًا ألقى لفافة علي السيارة وحدث بعدها الانفجار، ولم يتمكن أحد من ضبطه.