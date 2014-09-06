أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

باسم يوسف: عودتي لتقديم «The doctor» شائعة

Google+ Print

باسم يوسف

نفي الإعلامي الساخر باسم يوسف ، ما تردد عن عودته إلى جمهوره مرة ثانية، من خلال تقديم النسخة العربية من البرنامج الطبي العالمى «The doctors».

وقال الكاتب الساخر علي صفحته الرسمية على موقع التواصل «تويتر»: «كالعادة إشاعات، وكالعادة يمكن تصديقها، وكالعادة لا تعتذر وسائل الإعلام عن نشرها بالرغم من ثبوت كذبها، ثم لا تستحيي من تكرار ذلك مرة أخري».

كان موقع «روسيا اليوم» قد قال إن باسم يوسف سيعود لتقديم البرامج التليفزيونية مرة أخرى، عبر قناة «إم بى سى » من خلال برنامج «طبي».

فيما أشار موقع «إرم» الإماراتي إلى أن «باسم» تلقى عرضاَ من قناة «الشرق» المؤيدة لجماعة الإخوان، وأنه فى طريقه لقبول العرض.

باسم يوسف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية