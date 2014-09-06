باسم يوسف: عودتي لتقديم «The doctor» شائعة

نفي الإعلامي الساخر باسم يوسف ، ما تردد عن عودته إلى جمهوره مرة ثانية، من خلال تقديم النسخة العربية من البرنامج الطبي العالمى «The doctors».

وقال الكاتب الساخر علي صفحته الرسمية على موقع التواصل «تويتر»: «كالعادة إشاعات، وكالعادة يمكن تصديقها، وكالعادة لا تعتذر وسائل الإعلام عن نشرها بالرغم من ثبوت كذبها، ثم لا تستحيي من تكرار ذلك مرة أخري».

كان موقع «روسيا اليوم» قد قال إن باسم يوسف سيعود لتقديم البرامج التليفزيونية مرة أخرى، عبر قناة «إم بى سى مصر» من خلال برنامج «طبي».

فيما أشار موقع «إرم» الإماراتي إلى أن «باسم» تلقى عرضاَ من قناة «الشرق» المؤيدة لجماعة الإخوان، وأنه فى طريقه لقبول العرض.