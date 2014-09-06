خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين.. بحث الأحداث الإسلامية والعربية والدولية ومسيرة العمل الخليجي والتعاون بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصره بجدة مساء أمس، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وفي بداية الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة متمنياً له طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية. من جهته أعرب جلالته عن سروره بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وجرى بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها. كما تطرقت مباحثات الجانبين إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه.

كما حضره من الجانب البحريني سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومعالي وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة ومعالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.