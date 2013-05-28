"أبوظبى" تستضيف مؤتمر "رابطة السفر الألمانية لعام 2014"

من المقرر أن يعقد مؤتمر رابطة السفر الألمانية دورته الرابعة والستين فى أبوظبى العام المقبل وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الملتقى الذى يحضره ما يصل إلى ألف موفد من كبار مشغلى الجولات السياحية ووكالات السفر الألمانية الذين سيجتمعون سوياً فى العاصمة الإماراتية.

وسوف ينعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام فى نوفمبر من العام المقبل 2014، وتشترك فى استضافته كل من الاتحاد للطيران، الناقل الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة أبوظبى للسياحة والثقافة، حيث وقع الاختيار على جزيرة السعديات ذات الطبيعة الخلابة لتكون مقر انعقاد المؤتمر.

ويحظى المؤتمر كذلك بدعم من شركة "طيران برلين"، الشريك الاستراتيجى للاتحاد للطيران وثانى أكبر شركة طيران فى ألمانيا، ومن شأن انعقاد المؤتمر فى أبوظبى أن يرسخ مكانة الإمارة والمدينة وشركتى الطيران الداعمتين للمؤتمر فى أذهان كبار المديرين التنفيذيين بقطاع السفر الألمانى.

ومن جانبه، أفاد السيد هانز جوستاف كوك، الرئيس التنفيذى لرابطة السفر الألمانية، بالقول "تتزايد أهمية إمارة أبوظبى كواحدة من وجهات السفر المتميزة للترفيه أو الأعمال، ولاسيما لدى الألمان".

وتابع: "إننا سوف نسهم فى جعل الإمارة محل تركيز بصورة أكبر لدى المسافرين الألمان ونتوقع نتيجةً لذلك أن يتزايد عدد الزائرين من ألمانيا لإمارة أبوظبى".

وتعليقاً على ذلك، صرح جاسم الدرمكى، نائب المدير العام لهيئة أبوظبى للسياحة والثقافة، بالقول "لطالما كانت ألمانيا أحد الروافد الأساسية للسياحة الدولية الوافدة إلى إمارة أبوظبى لسنوات عدة، ونحن اليوم نجنى ثمار الروابط الجوية المتنامية ما بين ألمانيا وأبوظبى؛ ولاسيما مع توفُر رحلات جوية تصل إلى 49 رحلة أسبوعياً بفضل التوسُع فى شبكة وجهات الاتحاد للطيران والشراكة مع طيران برلين، ومنذ ما يقرب من عام واحد، نجحت هذه الشراكة فى توفير رحلتين يومياً مباشرة من دوسلدورف، إلى جانب الرحلة اليومية من برلين إلى العاصمة أبوظبى".