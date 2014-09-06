أخبار عاجلة

8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«السياحة»: هولندا ترفع حظر السفر عن مصر

  • مصر
  • 7
Google+ Print

أعلنت وزارة السياحة أن الخارجية الهولندية قامت بتعديل تحذيرات السفر الخاصة بمصر تعديلا إيجابيا وتخفيف تحذيرات السفر عن القاهرة، والجيزة، وشرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل.

وقالت وزارة السياحة إن ذلك يأتي في إطار التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والسياحة في إظهار الصورة الحقيقية لمجريات الامور في المقصد السياحي المصري خاصة مع بوادر الاستقرار السياسي وما تتمتع به المقاصد السياحية من أمن وأمان ، وفي ضوء مساعي المكتب السياحي المصري في بلجيكا الذي يشرف على السوق الهولندي والذي عقد عدد من اللقاءات مع الصحفيين ومسئولين بوزارة الخارجية الهولندية لإظهار الصورة الحقيقية وحث السلطات الهولندية على الغاء حظر السفر عن .

ومن جانبه، وصف هشام زعزوع، قيام كل من هولندا، واليابان، وبلجيكا، وإسبانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا والدنمارك وايرلندا وامريكا بالغاء حظر السفر عن مصر بانها بوادر طيبة تصب في صالح السياحة المصرية وتبشر بموسم سياحي جيد.

وفي سياق متصل، أعربت رشا العزايزي، المتحدث باسم وزارة السياحة، عن تفائلها بالموسم الشتوي المقبل، متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة رواج سياحي متزامن مع قيام باقي الدول بإلغاء حظر السفر عن مصر من ناحية، ومع الاستقرار الأمني والسياسي من ناحية أخرى خاصة مع اتخاذ السلطات الأمنية الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتأمين المقاصد السياحية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية