«السياحة»: هولندا ترفع حظر السفر عن مصر

أعلنت وزارة السياحة أن الخارجية الهولندية قامت بتعديل تحذيرات السفر الخاصة بمصر تعديلا إيجابيا وتخفيف تحذيرات السفر عن القاهرة، والجيزة، وشرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل.

وقالت وزارة السياحة إن ذلك يأتي في إطار التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والسياحة في إظهار الصورة الحقيقية لمجريات الامور في المقصد السياحي المصري خاصة مع بوادر الاستقرار السياسي وما تتمتع به المقاصد السياحية من أمن وأمان ، وفي ضوء مساعي المكتب السياحي المصري في بلجيكا الذي يشرف على السوق الهولندي والذي عقد عدد من اللقاءات مع الصحفيين ومسئولين بوزارة الخارجية الهولندية لإظهار الصورة الحقيقية وحث السلطات الهولندية على الغاء حظر السفر عن مصر.

ومن جانبه، وصف هشام زعزوع، قيام كل من هولندا، واليابان، وبلجيكا، وإسبانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا والدنمارك وايرلندا وامريكا بالغاء حظر السفر عن مصر بانها بوادر طيبة تصب في صالح السياحة المصرية وتبشر بموسم سياحي جيد.

وفي سياق متصل، أعربت رشا العزايزي، المتحدث باسم وزارة السياحة، عن تفائلها بالموسم الشتوي المقبل، متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة رواج سياحي متزامن مع قيام باقي الدول بإلغاء حظر السفر عن مصر من ناحية، ومع الاستقرار الأمني والسياسي من ناحية أخرى خاصة مع اتخاذ السلطات الأمنية الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتأمين المقاصد السياحية.