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«ناسا»: كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض الأحد

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قال علماء إن كويكبا أكتشف مؤخرا حجمه يساوي حجم منزل سيمر بالقرب من كوكب الأرض نسبيا، الأحد، مارا بالأقمار الصناعية للاتصالات التي تطوق الكوكب.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» إن الكويكب الذي يعرف باسم 2014 آر.سي لا يمثل تهديدا على الرغم من اقترابه حيث ستكون المسافة بينه وبين الأرض عشر المسافة بين الأرض والقمر أي سيكون على بعد حوالي 40 ألف كيلومتر من كوكب الأرض.

وقالت ناسا في بيان «في حين لا يبدو أن هذا الجسم السماوي يمثل أي تهديد لكوكب الأرض أو للأقمار الصناعية فإن مساره القريب يمثل فرصة فريدة للباحثين لملاحظة الكوكيب ومعرفة المزيد عن الكويكبات».

وقالت ناسا إن الكوكيب الذي يبلغ قطره 18 مترا سيكون معتما جدا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة لكن الفلكيين الهواة قد تكون لديهم القدرة على رؤيته عند انطلاقه مستخدمين تلسكوبات صغيرة.

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