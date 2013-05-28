متحدث باسم فتح يشن هجوما عنيفا على هنية لانتقاده للرئيس عباس

شن المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف هجوما عنيفا على رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية على خلفية انتقاده لتصريحات الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دافوس"، الذى اختتم فعاليته الأحد الماضى.

وقال أحمد عساف، فى تصريحات أوردتها الإذاعة الرسمية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن تصريحات هنية هى بمثابة مزايدة على الرئيس أبومازن لتغطية ما تقوم به حماس من تنسيق أمنى وسياسى مع إسرائيل على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن حماس تجاوزت فى هذا الصدد كل الخطوط الحمراء وتنازلت عن الثوابت الفلسطينية مقابل أن تكون هى البديل.

ووصف المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، مزايدات هنية على مواقف الرئيس محمود عباس "بمن يريد أن يغطى الشمس بغربال".

وتابع عساف بقوله "إن من يرفض بالإعلام القبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ويطالب بفلسطين التاريخية، هو من اكتفى بما وصفه "بإمارته الطالبانية" على أقل من 1% من مساحة فلسطين التاريخية، وأن من يعتقل المئات من المقاومين، لأنهم حاولوا الوصول إلى المنطقة الأمنية العازلة التى تنازلت عنها حماس والتى تشكل ثلث مساحة قطاع غزة، وتمنع أصحابها الأصليين أو أى مواطن فلسطينى من الوصول إليها باستثناء حرس الحدود الحمساوى وحرس الحدود الإسرائيلى من خلال الدوريات المشتركة التى شاهدناها جميعا، لا يحق له أن يتحدث عن الثوابت أو المقاومة.

يشار إلى أن رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية كان قد انتقد الكلمة التى ألقاها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال منتدى دافوس، والتى انتقد فيها اختطاف الجنود الإسرائيليين وقال إن هذه العمليات ليست من ثقافة الشعب الفلسطينى.