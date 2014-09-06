عن الوحدة الوطنية.. حكايات ووثائق (2)

وبرصاصات إبراهيم الوردانى تفجرت أزمة طائفية كادت أن تعصف بمصر. وبدأت حالات من التشاتم والعصف بالعقول المسلمة والمسيحية، وصاح الكواكبى دون جدوى «يا قوم أدعوكم إلى تناسى الأحقاد والإساءات وتعالوا نتراحم بالإخاء ونتساوى فى السراء، دعونا نهتف فلتحيا الأمة وليحىَ الوطن، فلنبصر فيما إليه المصير» [طبائع الاستبداد] ويقول أحمد شوقى شعراً:

بنى القبط إخوان الدهور رويدكم- هبوه يسوعا فى البرية ثانيا

حملتم لحكم الله صلب ابن مريم - وهذا قضاء الله قد غال غاليا

تعالوا عسى نطوى الجفاء وعهده - وننبذ أسباب الشقاء نواحيا

لكن صوت الفتنة كان أعلى كالعادة من أصوات الحكمة، ونفخ المتطرفون المسلمون فى النار وصاروا يغنون. «ألفين صلاة الزين على الوردانى- اللى قتل بطرس باشا النصرانى». وحتى منتصف أربعينيات القرن أى بعد ثلاثين عاماً كانت جدتى عندما تذهب لأى عزاء تصطحب معها منديلا محاطاً بإطار من قماش أسود وكان اسمه ويا للدهشة «منديل حزن الوردانى». أما المسيحيون المتطرفون فقد هاجوا ودعوا إلى عقد المؤتمر القبطى فى أسيوط وأهاجت الدنيا تحضيراً للمؤتمر صحيفتان قبطيتان «الوطن» و«مصر»، وعقد المؤتمر فى أسيوط أيام 6-8 مارس 1911 واختيرت لجنة للدعوة للمؤتمر وتحديد مهامه يرأسها بشرى بك حنا وتوفيق بك دوس وبسطورس خياط وكيلين وسينوت حنا سكرتيراً، وهاجت عواصف فتنة حقيقية بما دفع اللجنة الى إصدار بيان جاء فيه «إن غرض الجمعية العمومية للأقباط هو إزالة الفوارق العديدة الآن بين العناصر المكونة للمجموع المصرى بوسائط تعتمد مبدأ المساواة والعدالة المطلقة بين جميع هذه العناصر فى جميع حقوقهم وواجباتهم الوطنية ليكونوا كلهم مصريين قبل كل شىء». وفى البداية كان التطرف سائداً ثم ما لبث العقلاء أن سيطروا على الوقف وصدرت القرارات هادئة بعد تدخل البطريرك كيرس الخامس، وجاء فيها «التعويل على الكفاءة دون غيرها فى الترشيح للوظائف العامة- تمثيل جميع المصريين فى جميع المجالس النيابية تمثيلاً يضمن للجميع الدفاع عن حقوقهم والمحافظة عليهاـ تمتع الأقباط بجميع حقوق التعليم الأهلى- جعل خزانة الدولة مصدراً للإنفاق على جميع المرافق على السواء».

وأرسل المؤتمر برقية إلى الخديو جاء فيها «إن المجتمعين لم يقصدوا من طرح آمال الأقباط سوى تحديد ما يحقق الوحدة الوطنية بما يؤكد المساواة والتضامن». لكن القرارات الهادئة لم تعجب المتطرفين الأقباط الذين هاجموا قيادة المؤتمر بل هاجموا قداسة البابا كيرلس الخامس الذى ضغط بنفوذه للوصول بالمؤتمر إلى بر الأمان. وبرغم هذه القرارات الهادئة هاج المتطرفون من المسلمين ودعوا إلى عقد مؤتمر أسموه «المؤتمر الإسلامى» للرد على مطالب الأقباط وإعلان رفضها. وكالعادة برز عقلاء من المسلمين ورفضوا اسم المؤتمر الإسلامى وأسموه «المؤتمر المصرى» وانعقد المؤتمر برئاسة شخصية مستنيرة وليبرالية هى مصطفى رياض باشا. وهكذا نكتشف أن مصر كانت تمتلك دوماً، وحتى فى أحلك الظروف، عناصر مستنيرة ووطنية مسلمة ومسيحية تستطيع وأد الفتنة، وهو ما تفتقده الآن، فالبعض يهوى الصمت والبعض يخشى الكلام. المهم انعقد «المؤتمر المصرى» فماذا كانت قراراته.. وإلى لقاء.