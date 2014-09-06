«زوكربيرج»: مستعدون لانفاق المليارات ليصل الإنترنت لكل شخص بالعالم

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، إن «فيسبوك تستعد لانفاق مليارات الدولارات للوصول إلى هدفها وهو جعل الانترنت متاحا لكل فرد على كوكب الأرض».

وقال «زوكربيرج» في حدث بمكسيكو‭ ‬سيتي يستضيفه الملياردير المكسيكي كارلوس سليم إن «ما نهتم به حقا هو ربط العالم ببعضه».

وأوضح أنه «حتى إذا كان هذا يعني أن تنفق فيسبوك مليارات الدولارات خلال العقد القادم لتحقيق هذا فاعتقد أنه على المدى الطويل فإن هذا سيكون شيئا طيبا لنا وللعالم، واعتقد أنه عندما يمكن لكل شخص الوصول للانترنت فإن أعمالنا واقتصادياتنا ستتحسن».