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هيلاري كلينتون تقرر موقفها بشأن خوض السباق الرئاسي مطلع 2015

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هيلاري كلينتون تقرر موقفها بشأن خوض السباق الرئاسي مطلع 2015 هيلاري كلينتون تقرر موقفها بشأن خوض السباق الرئاسي مطلع 2015

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون

قالت هيلاري كلينتون أمس الجمعة، إنها ستقرر في مطلع العام المقبل موقفها بشان الانضمام لسباق الرئاسة الأمريكية 2016.

ووصفت وزيرة الخارجية والسيدة الأولى السابقة، التي كانت تحضر مؤتمرا في مكسيكو سيتي، توقيت قرارها بأنه “ربما سيكون في مطلع العام” في إشارة إلى عام 2015.

وأضافت كلينتون “لكنني أعتقد أن السؤال الأكثر أهمية هو ليس إذا كنت سأخوض السباق، أو ما إذا كنت سأفوز”. وتابعت “لكنه ما هي رؤيتك من أجل هذا البلد”.

وقالت إنها ستحتاج إلى الاعتقاد أن لديها “رؤية واضحة جدا” لهذا البلد قبل التقدم للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2016.

وخسرت كلينتون ترشيح حزبها في عام 2008 لصالح باراك أوباما، الذي عينها بعد فوزه في الرئاسة أمام السيناتور الجمهوري جون ماكين وزيرة لخارجيته.

وخدمت كلينتون، زوجة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون، أربع سنوات في منصب وزيرة الخارجية.

الألمانية

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