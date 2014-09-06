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مُشرف مشروع القناة: ” السيسي كان وزيرنا وعارف إمكانياتنا “

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مُشرف مشروع القناة: ” السيسي كان وزيرنا وعارف إمكانياتنا “ مُشرف مشروع القناة: ” السيسي كان وزيرنا وعارف إمكانياتنا “

قال اللواء كامل الوزير، المشرف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح يعرف إمكانيات القوات المسلحة والضباط، مُضيفا «كان وزيرنا واشتغلنا معاه قبل كده، هو عارف إمكانيات الضباط وعارف يوظف مين فين، ودارس الأسعار ومعدلات الأداء».

وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «باختصار» على قناة «المحور» مساء الجمعة: «إحنا متعودين على طبيعة العمل الشاق، وطبيعة الشعب المصري العظيم الذي تظهر همته في وقت الشدة».

وتابع: «لما خططنا للمشروع أن يتم إنجازه على 3 سنوات، والرئيس السيسي فاجأ الجميع وأدى أمر فعلي لننفذ الشغل على سنة واحدة، عملنا إعادة تنظيم لإمكانيتنا، وضاعفنا عدد الشركات فكان عندنا 17 شركة يوم الافتتاح، ودلوقتي بقينا 51 شركة».

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أنهم وفروا كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع خلال سنة، بحيث يتم افتتاح المشروع في أغسطس المقبل، مضيفا: «بعون الله نقدر وبالتنظيم، نخلص المشروع».

وأكد أهمية تعاون الشعب المصري مع القوات المسلحة لإنجاز المشروع خلال عام.

وقال إن «الكراكات» تعمل الآن في الحفر لاستكمال بناء القناة وعمل حلقة الربط بين القناة الغربية والقناة الجديدة.

وعن التعاقد مع الشركات، قال: «بنجيب الشركة ونقولهم لا ضرر ولا ضرار وبنقوله كمان لا هتكسب كتير ولا هتخسر، وبنحلل السعر ليهم، وإحنا مش هنخليه يكسب مني 25% لكن هيكسب 5%، علشان يساعد ، ويخدم بلده».

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