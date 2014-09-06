«أبل» تعتزم إضافة تحذيرات لزيادة الأمن في خدمة «أي كلاود»

تبحث شركة «أبل» إضافة خصائص أمنية لخدمة «أي كلاود» لتخزين البيانات بعد اختراق حسابات عشرات المشاهير، حسبما أفاد تقرير إخباري يوم الجمعة، نقلا عن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل.

وقال كوك لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن خصائص الأمن الجديدة ستشمل تنبيه بالبريد الالكتروني برسالة يتم إرسالها إلى المستخدمين عندما يتم الوصول

> إلى البيانات الموجودة على «أي كلاود» من خلال أجهزة جديدة أو عندما يتم تغيير كلمات مرور أي حساب.

وأكد «كوك» أنه لم يتم تسريب أي من الحسابات الموجودة على «آبل» أو كلمات المرور.