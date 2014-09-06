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ضبط عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية و العدالة بالإسكندرية

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ضبط عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية و العدالة بالإسكندرية ضبط عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية و العدالة بالإسكندرية

الحرية والعدالة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة عن دائرة قسم شرطة سوهاج، اليوم الجمعه، أثناء تواجده فى الإسكندرية.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، الليلة أن إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الامن الوطني وفرع الامن العام تمكنت من ضبط المدعو مختار أحمد محمد أحمد” 57 سنة” مدرس كيمياء وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة ” عن دائرة قسم شرطة ثان سوهاج “، من خلال عدة أكمنة تم إعدادها له.

وأضاف البيان أن البرلمانى السابق مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8859 لسنة 2013، والقضية رقم 204 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة ثانى سوهاج ” تحريض على العنف و التظاهر و إحداث الشغب”.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري ترحيله لعرضه على النيابة المختصة.

أ ش أ

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