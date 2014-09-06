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مجددا شريف منير يرفض كل وسائل التصالح مع شيرين

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مجددا شريف منير يرفض كل وسائل التصالح مع شيرين مجددا شريف منير يرفض كل وسائل التصالح مع شيرين

الجمعة 05-09-2014 22:39

أعادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب محاولات التصالح مجددا مع الممثل شريف منير ليتنازل عن القضية التي أقامها ضدها إلا انه رفض أي محاولات للتصالح.

 

وعلمت سيدتي نت أن المطرب تامر حسني تدخل للتوسط بجانب طليق الموزع محمد مصطفى إلا أن شريف أصر على موقفه مؤكدا انه لن يترك حق اهانته.

وكانت شريف منير قد أقام دعوى قضائية ضد شيرين جارته في نفس المسكن لتضرره منها بسبب جهاز التكييف التالف الخاص بها والذي يتسبب في سقوط مياه غزيرة على شقته وحاول حل المشكلة في البداية بشكل ودي إلا أن شيرين تطاولت عليه طبقا لتصريحات شريف وقالت له:"لو طلعت شقتي هكسر رجلك"،وهو ما أجبر الممثل المصري على أن يلجأ للقضاء للحصول على حقه بالقانون.

 

شيرين عبد الوهاب تريد حل أزمتها مع شريف منير بطرق ودّية

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سيدتي

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