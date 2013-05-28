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الحزب الحاكم بالسودان: أفكار المعارضة لا تتماشى مع الواقع السياسى

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الحزب الحاكم بالسودان: أفكار المعارضة لا تتماشى مع الواقع السياسى الحزب الحاكم بالسودان: أفكار المعارضة لا تتماشى مع الواقع السياسى

دعا حزب (المؤتمر الوطنى) الحاكم بالسودان اليوم الثلاثاء إلى الابتعاد عن إرهاصات وتكهنات أحزاب المعارضة غير الموفقة فى المجالات الوطنية والسياسية المختلفة بالبلاد، والتركيز حول الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى وضعتها .

وقال عضو المكتب القيادى بالحزب الحاكم الدكتور قطبى المهدى إنه يجب التركيز بشكل جدى حول توجهات الحكومة والمؤتمر الوطنى والالتفاف حول برامجهما والتقليل من الاهتمام بما تطلقه أحزاب المعارضة من إرهاصات وأفكار لا تتماشى مع الواقع السياسى بالبلاد.

وأوضح قطبى أن حزبه والحكومة لديهما حشد هائل من الجمهور والأعضاء والمنتسبين على قناعة قوية بدعم موقف الجانب الحكومى والحزبى بصورة كاملة، مضيفا أن أعضاء الحكومة والمؤتمر الوطنى قادرة على تجاوز الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

كانت القوى السياسية المعارضة فى السودان قد أعلنت مؤخرا عن مبادرة لجمع الصف الوطنى وحل الأزمة السياسية ، تتلخص فى الإعلان عن وضع انتقالى ووقف إطلاق النار فى كل الجبهات، ومناقشة قضايا المناطق المأزومة ، والعلاقة مع دولة الجنوب، والجلوس على طاولة حوار تجمع كافة قيادات الأحزاب داخل وخارج الحكومة لرسم خارطة طريق تفضى لإصلاح سياسى واقتصادى.

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مصر 365

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