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فستان زفاف أمل علم الدين يجمعها بالدوقة كايت ميدلتون

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فستان زفاف أمل علم الدين يجمعها بالدوقة كايت ميدلتون فستان زفاف أمل علم الدين يجمعها بالدوقة كايت ميدلتون

السبت 06-09-2014 01:03

قامت المحامية اللبنانية أمل علم الدين خطيبة النجم الأمريكي George Clooney، بزيارة دار Alexander McQueen العالمي للأزياء في لندن، برفقة والدتها الإعلامية بارعة علم الدين.

وكشفت إحدى الصحف الأجنبية أن علم الدين التي تحضّر لزفافها المنتظر، بقيت حوالي الساعتين والنصف داخل الدار، مع العلم أن هذه الزيارة هي ليست الأولى لها لمكاتب Alexander McQueen.

وحسب ما نراه أمامنا، فمن الواضح أن أمل البالغة من العمر 36 عاماً أوكلت مهمة تصميم فستان زفافها إلى المصمم البريطاني Lee Alexander McQueen، الذي يتعامل مع أهم وألمع مشاهير العالم.

يشار إلى McQueen صمم فستان دوقة كامبريدج الأميرة kate Middleton، الذي إرتدته في حفل زواجها من الأمير William.

 

مجلة OK تنشر خبر حمل أمل علم الدين على الغلاف 

 

 

 

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