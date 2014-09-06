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داليا البحيري تعوض نحسها بتقديم البرامج!

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داليا البحيري تعوض نحسها بتقديم البرامج! داليا البحيري تعوض نحسها بتقديم البرامج!

السبت 06-09-2014 01:49

بعد حالة النحس الشديد التي واجهتها الممثلة المصرية داليا البحيري بعد توقف مسلسله"خيانة مشروعة"ومن قبله عدم توفيقها في مسلسلها الأخير"في غمضة عين" الذي قدمته مع المطربة أنغام،تحاول داليا تعويض هذا النحس لذا وافقت على العرض الذي تقدمت به قناة ام بي سي لها لتقديم برنامج مسابقات ترفيهي بعنوان"قوى قلبك" ووافقت داليا عليه بعد إعجابها بالفكرة.

برنامج"قوي قلبك"يعد الصيغة العربية من برنامج المسابقات العالمي "The Biggest game show in the world" يتنافس في كل حلقة من برنامج الإثارة والمسابقات "قوي قلبك" متسابقين من 6 بلدان: ، وروسيا، وفرنسا، وأمريكا واندونيسيا، والمجر ويضم كل فريق أربعة لاعبين، ويسعي كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط أملا في الحصول على المركز الأول مع نهاية المسابقات.

ومن جانبها عبرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها الغامرة بإطلالتها عبر شاشة "MBC مصر" من خلال أكبر برنامج للمسابقات الترفيهية في العالم "قوي قلبك"،الذي يحتفل هذا العام بموسمه العاشر ويُقدم في عدة أماكن حول العالم.

وأشارت داليا البحيري إلى أن منافسات البرنامج تحتاج إلي المرونة واللياقة والسرعة والذكاء وخفة الدم،وقالت أن حلقات البرنامج التي يتم تصويرها في العاصمة المجرية بودابست،تحمل العديد من المفاجآت الممتعة للمشاهدين،وتوقعت أن ينجح"قوي قلبك" في حصد إعجاب قطاعات مُختلفة من الجمهور المصري.

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سيدتي

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